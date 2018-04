Middelfart: Åbningen af udstillingen "Keramiske Veje 2018 - sammen og hver for sig" blev i weekenden et tilløbsstykke på keramikmuseet. Omkring 350 gæster valfartede til Middelfart for at deltage i åbningen af udstillingen, der præsenterer det ypperste inden for dansk studio-keramik.

Keramiske Veje har eksisteret som udstillingsfællesskab siden 1985. De nuværende medlemmer er Beate Andersen, Bente Hansen, Sten Lykke Madsen, Bodil Manz, Malene Müllertz og Gunhild Aaberg. Udstillingen byder også på en unik lejlighed til at se værker af Jane Reumert, der var med til at stifte gruppen, men som døde i 2016.

Udstillingen kan ses på CLAY indtil 30. september i år.