SUS Nyborg møder tirsdag TMS Ringsted i pokalturneringen i den sidste kamp inden ferien. Og Nyborg skal forsøge at finde en taktisk opskrift frem, der kan nedlægge storfavoritterne fra Ringsted, som i næste sæson spiller i håndboldligaen.

Håndbold: SUS Nyborgs håndboldherrer endte sæsonen i 2. division på en syvendeplads. Men før spillere og trænere kan gå på ferie, har holdet en chance for at spille sig i kvartfinalen i pokalturneringen i en sidste kamp tirsdag. Men den chance er ikke særlig stor, vurderer cheftræner Mads Rydal, for fynboerne møder nemlig det nykårede ligahold TMS Ringsted.

- Vi har vel 10 procent chance sådan objektivt set. Og så er der selvfølgelig faktorer som, hvordan de griber kampen an, og om de går fuldt efter den eller giver plads til unge spillere. Vi spillede en træningskamp mod dem op til sæsonen, hvor vi tabte med 7-8 mål, og de er rigtig dygtige. De er jo et skridt foran os på både fysik og tempo, siger han.

Skal det alligevel lykkes SUS Nyborg at lave overraskelsen, skal mange ting gå den rigtige vej, mener Mads Rydal.

- Vi skal nok forsøge at drille dem og score de der irriterende mål på nogle lange angreb, og vi skal ikke løbe om kap med dem. Og så skal vi jo vinde på alt, der hedder fight og indstilling, siger han.

SUS Nyborg har alle mand klar til kampen, og fynboerne stiller således fuldt hold - sådan da.

- Vi har ingen skader, og vi må have 16 mand med mod et førstedivisionshold. Men så mange har vi slet ikke, så vi stiller nok med 15, siger Mads Rydal.

Det kan se svært ud for fynboerne, men holdet har tidligere lavet en overraskelse af samme størrelse i pokalturneringen hjemme i Nyborghallen. For fem år siden fik ligaholdet Nordsjælland sig således en overraskelse, da SUS Nyborg sendte dem hjem med et nederlag på hele 31-24.