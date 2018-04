Uden kørekort fræsede en 19-årige med over 100 kilometer i timen igennem Særslev. Det er han nu blevet dømt for.

Særslev: En ung mand på 19 år er i retten i Odense blevet fundet skyldig i at have kørt uden kørekort og for stærkt. Meget for stærkt.

Det skete den 20. november 2017 omkring klokken 21.30, hvor han kørte mindst 108 kilometer i timen ad Vestergade i Særslev, selvom vejen går igennem tættere bebygget område, hvor man ikke må køre mere end 50 kilometer i timen.

Den 19-årige mand er blevet idømt en bøde på 13.500 kroner for den store hastighedsovertrædelse samt en ubetinget frakendelse af førerretten i et år. Den nu dømte mand har valgt at udbede sig betænkningstid med hensyn til, om han vil anke dommen.