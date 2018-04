Tommerup St.: I en årrække var det hotdogs og grillkyllinger, som blev langet over disken i hjørnebutikken Tallerupvej 11B. I dag er det bl.a. lertøj, bornholmerure og lysekroner som får det til at klinge i kasseapparatet. Tommerup Grillen er nemlig blevet til Butiks Pedersborg. Genbrugsbutikken, som Gitte Brejner for nylig åbnede i den tidligere frisørsalon i samme bygningskompleks, har nemlig fået vokseværk. Først overtog hun nabobutikken, da pladsen i den 69 kvm. store butik blev for trang. Og nu er hun så rykket ind i den 110 kvm. store butik på hjørnet af Teglværksvej og Tallerupvej.

Åbningstiden i Butik Pedersborg er onsdag, torsdag, fredag og lørdag.

Lokalerne, som Butik Pedersborg, fraflyttede, får dog ikke lov til at stå tomme. De to behandlere Tommi Jan Asmussen, Hypnoseterap Fyn og Vibeke Feldt Klinik, overtager lejemålet og vil bl.a. tilbyde hypnoseterapi, akupunktur og zoneterapi. /EXP