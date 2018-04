Turismeudviklingspuljen er tilbage på budgettet for kommunen. Nu skal styregruppen sammensættes, og to medlemmer fra Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal være med til at få flere turister til Kerteminde.

Nordøstfyn: Tre medlemmer af Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i Kerteminde Kommune meldte sig onsdag aften klar til at tage en post i styregruppen for turismeudviklingspuljen. Men kun to kunne vælges.

Turismeudviklingspuljen er i 2018 budgetteret med 579.000 kroner, og tidligere har det været VisitKerteminde, der har administreret midlerne sammen med en styregruppe. I sidste byrådsperiode var det to medlemmer af Turismeudvalget, der var en del af gruppen, men da udvalget ikke eksisterer længere, er posterne på VisitKertemindes opfordring rykket til Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.

- For at kunne søge denne her pulje kræver det, man har en idé, der er så god, at minimum to fra erhvervslivet kan se værdi i den. Derudover skal den understøtte kommunens turismepolitik, forklarer turistchef hos VisitKerteminde, Dorte Frandsen.

- Derudover skal den være så god, at erhvervslivet vil investere i den, fortsætter hun og understreger, der ikke er tale om frivillige, men derimod kroner og ører.

- Hvis man har den idé, kan man søge turismeudviklingspuljen om medfinansiering.