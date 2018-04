Ringe: En 45-årig mand fra Odense var involveret i et færdselsuheld i weekenden.

Søndag den 15. april kom manden kørende i en personbil ad Volstrupvej. Her mistede han herredømmet over bilen, endte ud i rabatten og ramte ind i et elskab.

Der skete ikke nogen personskade, men politiet havde mistanke til, at den 45-årige mand var påvirket af narkotika. Han var derfor også en tur på sygehuset for at få taget blodprøver.

Resultatet af dem vil slå fast, om manden havde indtaget stoffer.