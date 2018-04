Debat: Lokalpolitisketumling

Læserbrev:Den lokale DF farce fortsætter tilsyneladende for fuld styrke. I et noget forvirrende og lidt ubehjælpeligt FAA læserbrev d.9. april, forfattet af den lokalpolitiske tumling og tidligere DF byrådsmedlem, vinduespudseren hr. Morten Sol Petersen, som skriver: "Nu står så tilbage, at John Jensen ekskluderes for sin udtalelser mod bestyrelsen, og Dorthe mister endnu en lakaj".

Hjælpeløst vrøvl gider jeg ikke svare på, men vil anbefale hr. Petersen at anskaffe bøgerne "Læs og Forstå", som blandt andet træner eleverne i læseforståelse.

Hr. Petersen kan tage det helt roligt, for det første bliver undertegnede ikke ekskluderet fra DF, så længe kontingentet bliver betalt, og for det andet har min støtte til Dorthe Ullemose intet at gøre med medlemskab af DF, men med holdninger.

Som nationalkonservativ vil jeg altid støtte den lokalpolitiker, som viser en kristen, national samt islam og indvandring kritisk holdning. Jeg er ret sikker på, at Ullemose, når der stemmes på Borgen om stramninger i udlændingepolitikken, er klar med fingeren.

På Borgen gør DF det godt, men lokalpolitisk er DF en stor skuffelse. Vælgerne stemmer skam på det, de tror, er DF's lokalpolitikere, som så viser sig at være havenisser. Dorthe Ullemose går en hård tid i møde, igen skal hun sidde i byrådet og være vidne til, at pengene bortødsles på nytteløse integrationsprojekter, sammen med tre personer som har svigtet hende og partiet.

Ullemose fortjener massiv støtte på sidelinjen, og jeg lover vinduespudser Pedersen, at jeg og en del andre nok skal støtte op om Svendborgs eneste DF- politiker, det drejer sig også om loyalitet over for en DF'er, som ikke har snydt sine vælgere.

Vinduespudser Pedersen kan eventuelt i sit studie af "Læs og Forstå" undersøge ordet loyalitet.