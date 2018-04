Aarup: Zididada Band giver koncert på Industrien i Aarup lørdag 17. november. Og dermed løfter Musik på Industrien sløret for et af navnene på efterårets program, som først offentliggøres senere på året.

"Zididada er et af Danmarks mest leveringsdygtige orkestre i ørehængere og evergreens", skriver Musik på Industrien i en pressemeddelelse, hvor man også kan læse, at idag betragter mange Zididada som bandet, der introducerede danskerne for evig solskin, fest, farver og positive, ja nærmest naive budskaber om at leve livet.

Billetter kan købes på www.musikpaaindustrien.dk. /EXP