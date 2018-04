Ullerslev Mejeri, der står bag kendte oste så som Danablu og Danbo, tager endnu et skridt i retning mod en automatisering af arbejdet. Det sker primært for at undgå tunge løft.

- Vi har først og fremmest købt maskinen for at få færre tunge løft og mindre ensartet arbejdet, forklarer medejer Christian Stage.

Fremover vil også denne del af processen blive klaret af maskiner. Ullerslev Mejeri har nemlig valgt at investere i en pakkerobot, der selv sørger for at samle de enkelte oste op fra båndet og pakke dem i kasser. Robotten kan oven i købet håndtere genstande i forskellige størrelser og forme så som rektangulære og runde oste.

Ullerslev: Ullerslev Mejeri og Ullerslev Oste omsætter hvert år for cirka 100 millioner kroner tilsammen. Der bliver med andre ord produceret rigtig mange oste i de to søstervirksomheder, der blandt andet står bag kendte mærker som Danablu, Danbo, Kong Hans, Stærke Ullerslev og Snehvide.

I dag klares pakkearbejdet af en enkelt medarbejder. Der bliver dog ikke tale om at skære ned på antallet af ansatte, når den nye robot er klar til at tage over i løbet af maj.

- Han eller hun vil bare lave noget andet fremover. Men robotten gør, at hvor vi hidtil har haft to personer til at stå ved linjen, kan vi fremover nøjes med at være en enkelt. Det er en fordel særligt i forbindelse med ferie og lignende, fortæller Christian Stage, der er tredje generation i familieforetagenet, som han driver sammen med sin søster Jeanette Stage.

I alt har Ullerslev Mejeri og Ullerslev Oste cirka 20 medarbejdere. Mens Ullerslev Oste producerer til det danske marked, fokuserer Ullerslev Mejeri på eksport, der tegner sig for rundt regnet 60 procent af den samlede omsætning.

Den nye robot skal alene pakke Daneblu, der er den helt store eksportvare, mens de øvrige oste også fremover vil blive pakket manuelt. Her kører man ganske enkelt for små serier til, at det kan betale sig at investere i en pakkerobot, forklarer Christian Stage.

I 2014 overtog Ullerslev Oste virksomheden AM Kølevarer i Aarup, og cirka to år senere blev produktionen samlet i Ullerslev for at gøre den mere rationel. I den forbindelse valgte man at udvide med en ekstra tilbygning.