Fredericia: Coding Pirates er en forening med afdelinger over hele landet, som sørger for et tilbud til børn og unge, hvor de kan være kreative med it-teknologi og programmering. I 2017 dannede frivillige i Fredericia og Middelfart en Coding Pirates Lillebælt. Hver by har en afdeling.

Hovednerven i foreningen er en dedikeret flok af voksne frivillige med it-teknologisk baggrund. Alle ser behov for et tilbud til børn og unge, der vil styrke it-kompetencer og teknologiske kreativitet.

Vil man være med, kan man møde op til generalforsamling på Fredericia Bibliotek mandag 30. april kl. 19. /EXP