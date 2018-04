Fredericia: Med et helt nyt tiltag sætter Landsforeningen Spor nu fokus på en side, som ofte glemmes i sager om seksuelt misbrug. Nemlig, hvad sker der med børnene, når de er blevet voksne.

I København har Spor med succes holdt åbne cafémøder de sidste par år. Nu får borgere i Fredericia samme mulighed. Det sker med et arrangement torsdag 3. maj, som finder sted i Sparekassen på Prinsessegade 95 fra klokken 18.30 - 20.30 og er åbent for alle.

Cleo fortæller på cafémødet sin historie om en barndom med seksuelt misbrug og om de konsekvenser, det har haft for hende som voksen. Hun håber, at hendes historie kan være med til at sætte fokus på et område, som ofte bliver overset:

- For mig var det afgørende at vide, at jeg ikke er alene. Jeg kan slet ikke beskrive, hvilken følelse af håb det giver for mig at være med i dette fællesskab, siger Cleo om at være en del af Spor.

På cafémødet kan deltagerne også møde Marianne Munk fra Kolding Selvhjælp. Hun vil fortælle om senfølger ud fra et fagligt perspektiv.

- For mig er det vigtigt at give forståelse for de følelser, man kan gå med som voksen, når man har oplevet seksuelt misbrug i sin barndom. Jeg vil gerne erstatte følelsen af at være forkert med en forståelse af, at de følelser, man har, er helt normale, fortæller Marianne.

Det er vanskeligt at sætte præcise tal på, hvor mange børn der udsættes for seksuelt misbrug, da omkring 80 procent af overgrebene ikke opdages. Et forsigtigt estimat er, at cirka 10 procent oplever et seksuelt overgreb i barndommen./EXP