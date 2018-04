Fredericia: Center for Høretab under Region Syddanmark inviterer i år på sommerskole for børn med større eller mindre sprogforstyrrelser og deres familier. Målgruppen er børn med autisme over dyspraksi til Down Syndrome eller andet. Det sker i sommerferiens uge 31.

Karlstadmodellen er diagnosefri og hjælper børn, der ikke følger den normale sproglige udviklingsproces, til at få et sprog. Sommerskolen afvikles i Fredericia på Center for Høretab.

- Det er sjette gang, at vi udbyder sommerskolen. Indtil nu er den kun udbudt i Køge, men på grund af stigende efterspørgsel prøve vi med to sommerskoler, fortæller Karlstadvejleder Stine Tryk.

Der er ansøgningsfrist 16. april. Prisen er 3200 kr. pr. voksen, mens fokusbarn og søskende er gratis. /EXP