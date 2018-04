Fredericia: Der er en ny klinik på vej i Fredericia, Korpus, hvis indehaver, Susanne Drost, tilbyder helt nye typer af kropsbehandlinger og samtaleformer.

Susanne Drost, som ifølge en pressemeddelelse er uddannet psykomotorisk terapeut med stor teoretisk og erfaringsmæssig baggrund, inviterer til reception i Korpus på Navervej lørdag 21. april kl. 11.

Klinikken har primært åbningstider eftermiddage og aftener på hverdage og i weekender - for det er på de tidspunkter, folk har fri fra arbejde eller uddannelse, og hvor det nærmest er umuligt at få en kvalificeret kropsbehandling eller samtale.

Ved receptionen vil indehaveren præsentere basisprodukter inden for behandling og samtale sammen med klinikkens øvrige tilbud.Ift. behandlingsformer er det nye, at det er med forskelligt udgangspunkt, på forskellige niveauer, med mulighed for tilkøb af muskeltest/kropsskema, billedmateriale, skriftlig/visuelt materiale, trænings- og kropskorrigerende programmer. Under behandlingerne kobles samtale med det enkelte menneske ift. det kropslige funktionsniveau, ønsker, udviklingsmuligheder og oplevelser. Samtaler udbydes som en bred palet - gående fra én gratis rådgivning/samtale for alle af ½ times varighed til samtaler med unge, voksne/grupper af voksne. Samtalerne bygger på en enkel og jordbunden metode, der kan hjælpe den enkelte med at klare dagligdagen og livet på en meningsfuld måde, f.eks. for at opnå indsigt i de forskellige paradokser, som tilværelsen byder på, tilføjer hun. /EXP