Fredericia: Den næste litterære samtalesalon på Fredericia Bibliotek finder sted 16. april kl. 19 og handler om Kazuo Ishiguros roman "Slip mig aldrig".

Den handler om en gruppe kostskoleelever, som finder ud af, at de er kloner sat i verden med det formål at levere organer til "de rigtige mennesker". Romanen handler dog kun på overfladen om kloner, for graver man lidt dybere, er den en fortælling om tab, erindring og kærlighed - og hvad det vil sige at være menneske.

Den 62-årige japansk-engelske forfatter modtog Nobels Litteraturpris i 2017.

Samtalesalonerne er for alle, og der er gratis adgang, men tilmelding er nødvendig.

