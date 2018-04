Klassisk: Pianisten Emil Thorbjørn Møller Jensen debuterer 18. april fra Syddansk Musikkonservatoriums solistklasse med en koncert i Odeon, Odense. Programmet vil byde på værker af Franz Liszt, Carl Nielsen og den finske komponist E. Rautavaara plus musik for to flygler af Claude Debussy. - Debutkoncerten er kulminationen på en lang musikalsk uddannelse, som startede på den lokale musikskole i Thy, kom forbi musikkonservatoriet i Esbjerg og nu slutter med min debut i Odense, siger pianisten, som glæder sig til koncerten, hvor han ledsages af sin kæreste, pianisten Julie Brorsen Smidt. - Samtidig bliver det en fornøjelse for alvor at vise publikum, hvad konservatoriets to spritnye koncertflygler kan, siger Emil Thorbjørn Møller Jensen.

Koncerten finder sted kl. 19 i Konservatoriets Koncertsal i Odeon.