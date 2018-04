Fredericia: Der er 10.000 kroner på vej i støtte til Fredericia Dameroklub fra Fredericia Kommunes kultur- og idrætsudvalg. Klubben har fået sit slæbested på Østerstrand flyttet efter problemer med oppumpet sand. I den forbindelse viste det sig nødvendigt at skifte en underliggende jernramme ved slæbestedet. Det koster 15.000 kroner, og kommunen bevilger altså to tredjedele. I 2016 havde dameroerne et overskud på 22.207 kroner og en formue på cirka 500.000. Politikerne har dog taget hensyn til, at de står over for at skulle brug mange penge på en ny båd.