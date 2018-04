Foredrag: Tirsdag 24. april klokken 19 vil journalist, forfatter og foredragsholder Aase Nørrung fortælle om kirkegårdene i Paris i Lokalhistorisk Arkiv, Frederik III's Vej 6 i Fredericia.

De senere år er de parisiske kirkegårde blevet til nye fristeder for befolkningen, og også turisterne har fået øjnene op for muligheden for at tage en pause fra byens larm og jag - på en kirkegård, skriver arrangøren, Alliance Française i Fredericia, i en pressemeddelelse.

Foredragsholderen besøger Paris et par gange om året. Foredraget vil være ledsaget af fotoer. Entré 100 kroner, for medlemmer dog kun 60 kroner. /EXP