Fredericia: "Dukke Hanne" og Legestuen i Hannerup Kirke bliver 25 år gammel og byder derfor på sang, leg og kagemand, fremgår det af det lokale kirkeblad. "Dukke Hanne" har været med alle årene, og hun er den muntre vært til jubilæumsfesten 19. april kl. 10-12.

Legestuen blev startet af en gruppe forældre og Hannerup Kirkes daværende sognemedhjælper Rosa Væggemose 20. april 1993, og formålet var at skabe et værested for førskolebørn og deres forældre. Lige siden har der hver torsdag været åbent hus for børn og forældre. Husdukken "Dukke Hanne" blev skabt til lejligheden, og hun kommer stadig frem af sin kuffert hver torsdag for at synge med børnene.

Legestuen har været ledet af Rosa Væggemose, Dorte Sørensen Tungelund, Tove Bjørn Jensen og Mettelene Kristensen - de har alle sagt ja til at møde op til jubilæet. Nuværende og tidligere brugere af legestuen opfordres til at komme til jubilæet.

Der er gratis adgang til festen. /EXP