Radikale Venstre var i mine yngre dage uværdighedens parti, og det har partiet endnu en gang bevist, at det er - ulykkeligvis for vort samfund.

Jeg kunne 28. januar ikke tro, at det var rigtigt, da jeg på TV2/News hørte, at man på Christiansborg havde aftalt et forsvarsforlig, hvor Radikale var med. Imidlertid var det korrekt, men det forsøger det så at ødelægge nu ved at komme med forslag om, at Hjemmeværnet skal nedlægges. Kan det blive mere radikalt?

Der er ingen tvivl om, at der er mange i Radikales bagland, der er blevet mere end vrede på deres repræsentanter i Folketinget over, at man gik med i forsvarsforliget. Som det tidligere forlød: "For en ægte radikaler skal dansk forsvar kun bestå af Tivoli Garden."

Hjemmeværnet gør et stort arbejde for samfundet. Hvordan ville f.eks. sporten havde det, hvis ikke vi stod for trafikkontrol ved maratonløb, cykelløb etc.? Det har politiet jo slet ikke kapacitet til.