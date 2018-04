Jeg læste for nylig en artikel fra en forsker, der forsker i skolebørns etnicitet og om, hvordan den er, når de bor enten i Sønderjylland eller i Vollsmose.

Hun mener, at forskellen ikke er så stor, når man taler med en dansk dialekt, det kunne så også være nordjysk, fynsk eller bornholmsk mv. Hun sammenligner børnene i Vollsmose, der taler et blandet indvandrersprog fra f.eks. arabisk, somali mv. med de danske børn, der har dialekt fra den egn, de bor i, og mener, at det er godt for børnene i Vollsmose, at de går i skole tæt ved, hvor de bor og har deres nære venner og naboer, så de ikke skal køre med skolebusser.

Børnene i en landsby bliver sammenlignet med børnene i Vollsmose. Disse børn kører hver dag 10 kilometer med skolebus og har det fint med at få venner der, samtidig med at de kører i skole sammen med dem, der også bor i landsbyen. Men det skal børnene i Vollsmose ikke udsættes for.

Nu har vi jo ikke skolebusser i Odense, og det synes nogle politikere i Odense heller ikke, at vi skal have, for det er dyrt.

Forslag: Kunne man ikke bruge citybusserne? De kører ikke om morgenen, og så kan børnene tage hjem med de almindelige busser. Det er vigtigt, at de kommer til tiden om morgenen i den skole, de går i. Tænk på, at de møder og får nye venner, spredt omkring ude i byen og kan fortælle om det, når de kommer hjem - og det skal selvfølgelig gælder for både piger og drenge.