Bor man ud til Vestre Stationsvej, er det måske en god idé at rulle helt ned for gardinerne og have et par ørepropper liggende ved natbordet. For der kan forekomme både støj og lys fra et større natarbejde, der betyder en delvis lukning af Vestre Stationsvej fra mandag aften klokken 22 til tirsdag morgen klokken 05.00. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Odense Letbane, der advarer mod arbejdskørsel og maskiner, der støjer, ligesom der kan være blinkende lys fra arbejdsmaskiner.

Det skyldes, at entreprenørfirmaet Barslund A/S skal arbejde på tværs af Vestre Stationsvej ved Store Glasvej og ved Fjordsgade. Busser kan passere arbejdet frem til klokken 24.00, mens bilister kan passere vejarbejdet hele natten.

Fra klokken 24.00 bliver trafikken dog ledt over i den modsatte side af vejen, hvor ensretningen fra vest mod øst stadig er gældende. Cyklister og fodgængere kan fortsat passere vejarbejdet.