Debat: Mamrelund søndag eftermiddag (den 15. april) var rammen om et imponerende arrangement om Grønland. Vi var 45 deltagere alle med interesse for det kæmpe land, nogle havde arbejdserfaring deroppe fra, andre havde været fascineret af at besøge landet. Claus Nielsen bød velkommen specielt til oplægsholderen Bjarne Ljungdahl. Hans litteratur lå fremme og mange andre bøger om Grønland. Mange fandt sammen om forskellige indfaldsvinkler og det førte til en spændende og nyanceret diskussion om det Grønlandske selvstyre op til det forestående valg den 24. april 2018.Folk havde medbragt kager så det mindede om en grøndlandsk kaffemik. Det var overvældende med så mange forskellige relationer til Grønland fra vor ø.En stor tak til Claus Nielsen og Elisabeth Christensen for at være arrangører af dette flotte arrangement, og for de fremmødte for deres bidrag til at det blev en så vellykket stund om Grønland. Det er absolut noget der evt. kunne bygges videre på gerne i Foreningen Norden regi.