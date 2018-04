Ejer af odenseansk burgerrrestaurant var lige ved at opgive det hele, men vælger nu i stedet at opruste.

I 2007 var Henning Andersen med til at åbne Bull Burger i Albanigade. En burgerrestaurant med vægt på kvalitetskød. Dengang var der ellers stort set kun McDonald's i byen, når det gjaldt om at tilfredsstille appetitten efter fast food "the american way", og Henning Andersen erindrer, at der kom folk helt fra København for at tage billeder af stedet. I løbet af de godt og vel 10 år siden åbningen er meget sket. Bull åbnede i 2010 også på Middelfartvej i det hedengangne danseetablissement, Palmehaven. Og i begyndelsen af i år flyttede den oprindelige restaurant fra Albanigade til Mageløs. Men først og fremmest er der sket det, at burgeren har fået en gevaldig renæssance. Det er væltet frem med steder, der har burgeren som speciale. Alene i midtbyen kunne man nævne The Burger, Burger Anarchy, Molotov og senest den københavnske kæde Jagger. - Vi er stolte af at være en af de første i landet til at lave kvalitetsburgere, siger Henning Andersen.

Tæt på at sælge

Uanset stoltheden har Henning Andersen været tæt på at lukke eller sælge de to burgerrestauranter i Odense. Ikke på grund af den øgede konkurrence, men fordi han var løbet lidt sur i det. Og fordi ophøret af et 10-årigt lejemål i Albanigade tvang ham til at flytte derfra. Han erkender, at det hele sejlede lidt og manglede styring, og han hyrede blandt andet en ekstern konsulent til at hjælpe med at stramme op på den daglige ledelse af de to restauranter. Og det har ifølge Henning Andersen hjulpet virkelig meget. - Jeg må erkende, at der har været nogle tidspunkter, hvor vore gæster har oplevet, at det hele sejlede, siger Henning Andersen, der tog konsekvensen og ansatte en restaurantchef på hver af de to steder. Den ene af disse er Henning Andersens 21-årige søn, der er chef på Mageløs. Og det er selv samme søn, der har talt faderen fra planerne om at sælge.

2020-plan

Kombinationen af en bedre styring og en ivrig søn har fået Henning Andersen til at gå væk fra salgs-planerne og helt over i en anden grøft. Det lyder helt politiker-agtigt, men Henning Andersen har en 2020-plan: - Jeg kalder det Vækst 2020, og det går ud på, at i løbet af to år skal vi have 10 steder, siger Henning Andersen, der allerede er i gang med at kigge på lokaler i Kolding og Horsens. Samt snart også Herning. Planen er i løbet af de to kommende år at åbne i otte jyske byer, så man med de to restauranter i Odense når op på 10 i alt. - Jeg synes stadig, vi kan noget, ingen andre kan. Vi kan levere kvalitet, der er til at betale, og hurtighed, siger Henning Andersen, som kan tale om Friland Kødkvæg, økologiske krydderier og nøglehulsmærkede ingredienser til burgerbollerne. Sønnen Christian Andersen, der har arbejdet for senior, siden han som 15-årig fik en tjans med opvasken, supplerer: - Vi har gode råvarer, og vi får friske leverancer hver dag.

