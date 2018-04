Så hyler de igen, alle de offentligt ansatte. Altid hører vi om, at de arbejder hårdt, næsten ingen pauser har og bliver underbetalt.

Prøv nu at vågne op. I har det alt for godt, og det er derfor, I ikke ved, hvordan I skal opføre jer. Ingen af jer arbejder fuld tid, men vil følge lønstigningen i det private, og I kræver ind, som om I ikke kan undværes.

Hvis I er så dygtige, som vi hører om hele tiden, så søg ud i det private, så kan I gå efter de fineste job med den højeste løn, og der er ingen der vil savne jer, undtagen i alle kaffepauserne. Men husk, at i det private skal man tjene sin løn. Der bliver du hurtigt sparket ud, hvis du ikke kan det, og det er vel der, det største problem ligger for offentligt ansatte: At tjene sin egen løn. I det private skal man tjene både til sig selv og skat til de offentlige lønninger.

Måske skulle man give et løntilskud til offentligt ansatte, som søger ud i det private, f.eks. det første år, så ville de have en lille chance. Måske skulle vi prøve mere udlicitering, nå nej, da følger de ansatte jo med, og det kan de jo ikke klare.

Tænk, hvis alle de raske og dygtige medarbejdere i det offentlige fik arbejde i det private, og der er meget brug for dygtige medarbejdere, så kunne alle dem, som ikke kan klare et fuldtidsarbejde, få job i det offentlige, og alle ville blive tilfredse, og vi behøver ikke længere importere arbejdskraft, så det løser mange problemer.

Men bliver du privat ansat, undgår du ikke at tage ansvar for det arbejde, du bliver betalt for.