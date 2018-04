Overvåg lyskryds

Jeg bragte haveaffald til Odense Renovation. Ved indkørslen læste et kamera min nummerplade. Og gav mig lov at køre ind. Nemt, hurtigt og ligetil.

Dagen før havde jeg tilfældigvis overværet - i to forskellige vejkryds - en bil i høj fart køre frem for rødt. Da jeg igen forlod Odense Renovation, tænkte jeg, at når man kan kontrollere, hvilken bil der passerer på genbrugspladsen, må en tilsvarende opgave let kunne løses i de vigtigste, store kryds.

Hvorfor gør man så ikke netop det - for trafiksikkerhedens skyld? Og er den egentlig ikke vigtigere, end at jeg har ret til at levere et par sække haveaffald?