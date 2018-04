Investering: Millioner til forskning i robotter m.m.

På SDU er vi ved at etablere et stort Industri 4.0 laboratorium. 800 kvadratmeter fyldt med den nyeste teknologi inden for samarbejdende robotter, virtual reality, sensorer, big data, kunstig intelligens og meget andet. De teknologier som sammensmelter den digitale verden med den fysiske produktion og udgør Industri 4.0.

Robot- og automationsvirksomhederne, der er centrale for Industri 4.0, er inde i en rivende udvikling. Den fynske robotklynge er verdensførende i en række segmenter. Det er der job i. Det sidste år er der skabt 600 nye job i den sektor på Fyn, så der nu er 3200 ansatte.

Et guldæg som den fynske robotklynge udklækkes ikke hver dag. Når det er der, skal der slås til. For at understøtte den positive udvikling og gribe de muligheder, som den fjerde industrielle revolution giver, investerer SDU godt 100 millioner kroner i et state-of-the-art Industri 4.0 Lab. Det gør vi sammen med robot- og automationsvirksomhederne og styrker dermed deres adgang til viden, udvikling og kompetente medarbejdere.

I Industri 4.0 Lab skal studerende, forskere og virksomhedernes udviklere gå side om side og udvikle fremtidens produktionsapparat. Det bidrager til at vi uddanner ingeniører med indgående forståelse af virksomhedernes behov og udfordringer. Og det bidrager til, at virksomhederne kan udvikle produkter hurtigere og stå stærkere i konkurrencen om markedsandele.

Industri 4.0 handler også om design og om at slippe kreativiteten fri. Med redskaber som virtual reality og samarbejdende kunstig intelligens udvikler vi designredskaber og design-universer hvor nye produktionsmuligheder udnyttes i skabelsen af bedre og mere spændende produkter. Og det vel at mærke i et virtuelt univers hvor mulighederne og begrænsningerne forstås intuitivt.

Som førende på robotområdet, føler vi et stort ansvar for at bidrage til, at virksomhederne kan få de højtuddannede medarbejdere de har brug for. De fleste fynske robot- og automationsvirksomheder mangler højtuddannede ingeniører. Den udfordring skal investeringen i Industri 4.0 være med til at løse.

I 2017 dimitterede 100 robot-relevante SDU-ingeniører. De næste tre år tredobler vi det antal. Samtidig oplever vi markant stigning i søgningen til robotuddannelserne, i 2017 var stigningen på 67 %. Det skyldes utvivlsomt en øget opmærksomhed på den rivende udvikling på robotområdet blandt unge men nok også, at vi lægger mange kræfter i at fortælle de unge på gymnasier og folkeskoler om, hvor spændende robotter er.

Vi gør en særlig indsats for at række ud til piger, som mindre end drenge har grebet mulighederne på robotområdet. Det er ærgerligt. Pigerne går glip af spændende job, og virksomhederne har brug for pigernes talenter. I påsken havde vi en it-camp for piger, der var en stor succes. Til efteråret kommer en tilsvarende inden for andre ingeniørvidenskaber.

Viden og iværksætterånden på SDU har været afgørende for robot-succesen i Odense. Universal Robots, MiR og mange andre startede på SDU, senest Smooth Robotics og Kubo. Og endnu flere samarbejder med SDU og har brug for vores dimittender. Derfor er det så vigtigt, at vi sammen investerer i faciliteter til uddannelse, forskning og samarbejde. Ved at give vores studerende og virksomheder adgang til den nyeste viden og teknologi i et Industri 4.0 Lab, bidrager vi til at sikre, at Odense bevarer positionen som Nordeuropas fremmeste robotby.