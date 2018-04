Erhvervsrådgivning. Et skridt i den forkerte retning

For nylig gav direktører for flere virksomheder i Assens Kommune i Stiftstidende udtryk for deres frustration over Forenklingsudvalgets forslag til et nyt erhvervsfremmesystem i Danmark, hvor erhvervsrådgivningen samles i fem regionale erhvervshuse fremfor at foregå lokalt i den enkelte kommune.

Det kan jeg godt forstå, for en centralisering af erhvervsrådgivningen er i den grad et skridt i den forkerte retning, både for de mange små og mellemstore virksomheder, for iværksætterne og for den udvikling, vi har brug for i det danske samfund.

Jeg har i mange år beskæftiget mig med rådgivning af iværksættere og etablerede virksomheder og har også selv drevet virksomhed i flere brancher. Helt grundlæggende har man som virksomhedsleder især brug for tre ting fra det offentlige erhvervsfremmesystem, hvis man skal hjælpes til succes:

For det første har man selvfølgelig brug for adgang til konkret rådgivning og værktøjer til f.eks. forretningsplan, budgettering, markedsføring og andre forretningsmæssige processer. De bedste til at give den form for støtte er folk, som selv har prøvet at drive virksomhed, og som ud over faglighed og metoder har en dyb forståelse for, hvordan det er at være i iværksætterens/erhvervslederens sko. Som forstår både de praktiske og de følsomme sider af sagen, når man kæmper for at få sin "baby" til at flyve.

Hvis vi koncentrerer erhvervsrådgivningen i store regionale huse, er risikoen for, at der går konsulentkultur i den, nært foreliggende. Det vil være mindre oplagt at ansætte rådgivere, som har almindelig (lav)praktisk virksomhedserfaring, og mere oplagt at ansætte folk med smarte metoder og Power Point-shows under armen. Og det er ikke det, de mange små lokale virksomheder har brug for.

For det andet har man brug for et netværk med andre virksomheder i sit lokalområde, gerne på tværs af brancher, størrelser og alder. Det gør én klogere på egen forretning, det giver inspiration og nye oplevelser, og det åbner også ofte for samarbejder om produkter, markeder osv., som man slet ikke havde forestillet sig. I dag har kommunerne midler til at understøtte den slags netværk, og jeg oplever selv i mit daglige arbejde som virksomhedsleder, at det skaber en enorm værdi for min virksomhed.

Med fem regionale centre bliver sådanne netværk overladt til frivilligt kommunalt initiativ eller til frivillige uden nogen form for understøttelse af det nationale system, og det er skidt, både for virksomhederne og ikke mindst for energien ude i de enkelte lokalsamfund. Det vil betyde, at de lokale netværk vil savne flyvehøjde og blive meget fokuseret på praktiske udfordringer her og nu i stedet for også at arbejde strategisk og helhedsorienteret.

Hvilket leder til min tredje bekymring: Hvis vi ønsker at forebygge affolkningen af landområder og landsbyer, skal vi arbejde målrettet for at gøre det attraktivt at drive virksomhed, også uden for storbyerne. Det gør vi efter min opfattelse ved at understøtte de lokale strukturer på tværs af erhverv, uddannelser, civilsamfund og kommune, så der opstår nye platforme for samarbejde og udvikling. Jeg har set det ske, når fremsynede kommuner bruger en kombination af erhvervsfremme, uddannelsespolitik, kultur- og socialpolitik til at skabe nye vækstmiljøer, hvor traditionelle og nyskabende virksomheder blander sig med aktive borgere og skaber nye muligheder for lokalsamfundet.

Det er den vej, vi skal gå, hvis vi ikke vil gøre det skæve Danmark endnu mere skævt.

Forenklingsudvalgets forslag trækker i den stik modsatte retning, fordi udvalget tilsyneladende ikke har evnet at se erhvervspolitik som en integreret del af den langt bredere samfundsdagsorden.

Samlet set er det en ommer, og jeg håber virkelig, at virksomheders og kommuners kritik af forslaget bliver hørt. Vi skal have gang i det lokale entreprenørskab, vi skal understøtte visionære initiativer, som skabe nyt liv i lokalsamfundene, og erhvervspolitikken kan i den grad bidrage til dette, hvis vi løfter blikket og tør tænke ambitiøst og helhedsorienteret.