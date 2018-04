Uddannelse

Kerteminde: "Om al tid" er temaet for årets skoleprogram under Forskningens Døgn.

De næste tre uger kan skoleelever lære at tænke som nysgerrige forskere, når de fordyber sig i tid - fortid, nutid og fremtid. Skoleprogrammet foregår på bibliotekerne i Langeskov, Munkebo og Kerteminde.

I grupper af to til fire elever kan børn i 4. til 6.-klasse undre sig, stille spørgsmål og søge at finde svar. Grupperne skal blandt andet tælle årringe på et træ, undersøge principperne i et pendul, mærke deres indre ur og tolke spor af fortiden.

Skoleprogrammet er en del af den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn, som hvert år finder sted i april.

På de tre biblioteker vil bibliotekarer og elevernes lærere stå klar til at undervise eleverne ved forskellige stationer.