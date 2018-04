Tre medlemmer af valgkommission trækker sig efter valg, hvor kommissionen anklages for svindel.

Tre medlemmer af Kenyas valgkommission har trukket sig i protest over valgkommissionens håndtering af flere valg i landet sidste år.

- Institutionen er fortsat dysfunktionel med tilfældige beslutninger og lækager af interne dokumenter, skriver de tre medlemmer i en udtalelse.

På et pressemøde anklager de ligeledes kommissionens andre medlemmer for at pleje personlige interesser gennem kommissionens arbejde.

Kenya har døjet med uro og en række valg i 2017, der har været præget af anklager om snyd.

Det første blev holdt i august. Det blev erklæret ugyldigt af landets højesteret, og der blev udskrevet et omvalg.

Omvalget fandt sted i oktober. Oppositionen udeblev dog fra valget, og opfordrede sine vælgere til at gøre det samme.

Oppositionsleder Raila Odinga og hans allierede følte ikke, at valget var fair og rimeligt. Klagerne gik på, at valgkommissionen ikke havde accepteret nye kandidater, og at valget ikke blev afviklet i alle landets valgkredse.

Oktober-valget gav Uhuru Kenyatta sejren med over 98 procent af stemmerne. Stemmedeltagelse var på under 39 procent af vælgerne.

Sejren blev erklæret gyldig af landets højesteret, og Kenyatta har efterfølgende erklæret sig som præsident.

Det anerkender Odinga ikke, og han har ligeledes erklæret sig som valgets retmæssige vinder.

Sidste uge blev kommissionens leder sendt tre måneder på orlov, mens der pågår en undersøgelse af kommissionens arbejde. Det blev ikke oplyst, hvorfor lederen blev sendt på orlov i den forbindelse.

Mandag trækker tre medlemmer fra valgkommissionen sig så i protest over den måde, valgene er blevet håndteret.

Det ene af de tre medlemmer er viceformanden for den del af kommissionen, der står for uafhængighed og grænserne mellem valgkredsene.

Den megen uro om valghandlingerne har udløst uro i landet. I alt 100 mennesker har mistet livet i optøjerne.