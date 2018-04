- Kvaliteten i gamle ure er 10.000 gange så høj som i nye. Urmager Tom Korsgaard fra Strib har en passion for store og gamle ure. Han kører rundt i Danmark og henter dem for at sætte dem i stand hjemme i sit lille værksted.

Strib: Handlede det om penge, skulle Tom Korsgaard lave noget andet. - Jeg tør slet ikke regne min timeløn ud. Der er tale om en lønnet hobby, der gør, at jeg kan holde skinnet på næsen. Handler det om passion, er den 52-årige urmager, hvor han helst vil være. Med udgangspunkt i boligen i Strib kører han rundt i Danmark og henter stand- og stueure til reparation. Store stationære ure. 50.000-60.000 kilometer bliver det til om året. Så godt som alle kunder er over 60 år. “ - Holdes urene vedlige kan de holde i hundredevis af år. Kvaliteten af de gamle ure er 10.000 gange bedre end hos mange af de ure, man ser i dag. Tom Korsgaard, selvstændig, udkørende urmager Nede i kælderen skal man næsten klemme sig ind i værkstedet. Her sidder Tom Korsgaard 30-50 timer om ugen. På sine briller har han monteret et forstørrelsesglas. Han kan så bedre se de mange små dele i urene. Sædvanligvis hører han musik. Fordybet sidder han og sørger for, at tiden bliver ved at gå.

Kulturarv på spil

Fortiden spiller også en vigtig rolle. Mange af urene er 100-200 år gamle. Blev de ikke repareret, ville de så at sige både forsvinde fra fortiden og eftertiden. Fastholdelse af en kulturarv står på spil. Af og til tænker Tom Korsgaard over, at en anden urmager for måske 100 år siden sad og arbejdede med det samme ur. Nu sidder han med det, mens endnu en urmager vil sidde med det om endnu 100 år. - Holdes urene vedlige kan de blive ved at holde i hundredevis af år. Kvaliteten af de gamle ure er 10.000 gange bedre end hos mange af de ure, man ser i dag, fortæller han.

Blødt og hårdt metal

Han taler om hårdt og blødt metal, der poleret og spejlblankt glider mod hinanden. Han taler om ure, der med 100 procents nøjagtighed kan blive ved at vise tiden i årtier, hvis blot ejerne er opmærksomme på, at urene cirka hver femte år skal smøres med olie af en urmager. Doseringen er afgørende. Gør man det selv, går det som regel galt. På bordet har Tom Korsgaard en bunke bøger liggende. Alle om ure. Han er begyndt at opkøbe dem. Nok har han været uddannet urmager siden 1993. Virkeligheden er, at han hele tiden kan blive bedre, tilegne sig mere viden, og at det tikkende univers indeholder så megen fordybelse og historie, at han aldrig når til bunds. Han bryder sig ikke, om hvad han betegner som Ikea-tidsalderen. Hvorfor er nye ting automatisk bedre end gamle. Det undrer ham.

Flyttede til Strib

Det er to år siden, at han flyttede til Strib. Kæresten er fynbo, og Tom Korsgaard måtte erkende rigtigheden i, at "fynske kvinder får du aldrig til at flytte væk fra Fyn". Han voksede op i byen Als ved Hadsund. Faderen var landmand og moderen sygeplejerske. Alligevel har skæbnen maget det sådan, at tre ud af fem søskende uddannede sig til urmagere. Interessen blev vakt, efter at Tom Korsgaards bror efter en kræftsygdom som barn måtte sande, at fysisk arbejde ikke var ham. Han var den første, som trådte ind i branchen, og ad den vej fik Tom Korsgaard også interesse for faget. Broderen har haft urmagerforretning i 25 år på Færøerne, mens hans søster siden også uddannede sig til optiker og i dag har forretning i Aalestrup i Himmerland. Han kæmper som selvstændig i en nichebranche med ure, der bliver færre og færre af. Typiske kunder er ældre mennesker, der værner om ure, de har arvet, fået i bryllupsgave eller ved andre store livsbegivenheder. Ure med stor affektionsværdi.

Underlige opkald