Mandag morgen løfter Heartland Festival sløret for det samlede program. Festivalchef Ulrik Ørum-Petersen mener, at den tredje festival ved Egeskov Slot overgår de to første.

Det meste af musikprogrammet var allerede meldt ud, men mandag supplerer Heartland med de tre sidste navne som alle er danske. Det er 50-års jubilaren Savage Rose, den unge sangerinde Coco O. og det syrede rockband Fribytterdrømme, der udspringer af Sydfyn. Der er samtidig en kæmpe bunke navne på Talks- og på Future Talks-scenen, som vender tilbage efter debuten sidste år. På Talks-scenen præsenteres Hans-Ulrich Obrist, Nadya Tolokonnikova, Kim Gordon, Tracey Emin, Peter Høeg, Jørgen Leth, Mette Pryds Helle, Julie Andem, Adam Price, Christian F. Puglisi og Tor Nørretranders. På Future Talks-programmet kan man opleve Eske Willerslev, Lone Frank, Jenny Wilson, Svend Brinkmann, Jens-Christian Holm, Jytte Vikkelsøe, Etienne Augé, Carsten Rahbek, Trine Demant, Cecilie Nørgaard, Thore Husfeldt, Abdel Aziz Mahmoud, Johan Olsen, Anne Thorhauge og Jan Larsen. Derudover annoncerer festivalen "Late Night Disco" med en række dj's som Christian D'or, Vinnie Who, Louis Petri, Dee Brown, Frederik Tollund og Fyraftensboogie. Festivalchef Ulrik Ørum-Petersen er yderst tilfreds med det samlede program. - Jeg er meget stolt over det line-up, vi præsenterer i dag. Det er vores største og mest omfattende program til dato, og jeg syntes, vi står utroligt stærkt på alle fire programområder i år. Vi er lykkedes med at lave et varieret og udfordrende program, der er stærkt i toppen, men samtidig tilbyder en masse at på opdagelse i ned gennem plakaten for de nysgerrige. Det er i mine øjne vores bedste program til dato, siger festivalchefen. Hvis han skal pege på et regulært scoop, er han ikke i tvivl. - Det legendariske britiske band The The spiller dets første koncert i 18 år på Heartland. Større og mere eksklusivt bliver det ikke i min bog, siger Ulrik Ørum-Petersen og tilføjer, at han personligt også glæder sig til at høre LCD Soundsystem, Van Morrison og Oneohtrix Point Never.

Program og billetter