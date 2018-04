- Risikoen for storkonflikt anser jeg stadig for at være ret høj, al den stund at vi nu er rykket et døgn tættere på den absolutte deadline, siger kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, mandag morgen efter 21 timers forhandlinger uden en aftale i Forligsinstitutionen. Arkivfoto: Torkil Adsersen/Ritzau Scanpix