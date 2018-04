Det ser ærtesuppeagtigt ud, hvis du kigger ud ad vinduet, men tågen, som lige nu ligger over Fyn, letter i løbet af dagen og giver plads for først regn eller byger nogle steder og derefter er der chance for at se solen, lyder det fra DMI mandag morgen.

Ved Storebælt advarer Vejdirektoratet om tåge, der kan give sigtbarhed på under 100 meter. Også ved Lillebælt er der mandag morgen tæt tåge.

Et godt råd, hvis du skal ud i trafikken i bil, er derfor at tænde baglygterne og holde afstand til den forankørende.