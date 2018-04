Kampen om guldet er stadig tæt, efter at Brøndby kom tilbage fra 0-1 og slog rivalerne fra FC København 2-1, mens FC Midtjylland ude vandt 2-1 over FC Nordsjælland.

Brøndby IF og FC Midtjylland viste søndag, at det ikke er tilfældigt, at de to klubber kæmper en drabelig dyst om mesterskabet.

Trods bagud 0-1 hjemme mod FC...