Præsident Donald Trump vil fortsat have, at amerikanske soldater i Syrien vender hjem hurtigst muligt.

Det oplyser Det Hvide Hus søndag lokal tid, efter at den franske præsident, Emmanuel Macron, tidligere på dagen sagde, at han havde overtalt USA's præsident til at beholde amerikanske soldater i Syrien "på lang sigt".

- USA's mission har ikke ændret sig. Præsidenten har været klar omkring, at han ønsker, at amerikanske soldater kommer hjem så hurtigt som muligt, siger talsmand for Det Hvide Hus Sarah Sanders.

- Vi er fast besluttet på at knuse Isis fuldstændigt og skabe betingelser, der forhindrer dens tilbagevenden, tilføjer talsmanden, som bruger en anden forkortelse for den militante gruppe Islamisk Stat.

- Desuden forventer vi, at vores regionale allierede og partnere tager et større ansvar både militært og økonomisk for at sikre regionen, siger hun.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, fortalte søndag til fransk tv, at han talte med Donald Trump inden et raketangreb på kemiske anlæg i Syrien lørdag.

- For ti dage siden sagde præsident Trump, at USA skulle trække sig ud af Syrien.

- Vi overbeviste ham om, at det er nødvendigt at blive længe endnu, sagde Macron søndag.

USA, Frankrig og Storbritannien gennemførte lørdag et raketangreb i Syrien. Det skete som gengæld for, hvad de tre vestlige lande siger var et kemisk angreb på byen Douma weekenden forinden.

Her meldes over 40 mennesker dræbt af en kemisk substans, som den syriske hær mistænkes for at have affyret.