Den tidligere førstedame Barbara Bushs helbred er "svigtende", og hun har besluttet sig for at frabede sig yderligere medicinsk behandling.

Det oplyser en talsmand for Bush-familien søndag.

92-årige Barbara Bush var førstedame i USA fra 1989 til 1993, hvor hendes mand, George H.W. Bush, var præsident.

Hun gennemgik en hjerteoperation i 2009 og har blandt andet været i behandling for stofskiftesygdommen basedow.

- Efter en række indlæggelser og efter at have konsulteret familien og læger har fru Bush - nu 92 år - besluttet ikke længere at søge yderligere medicinsk behandling, siger talsmand Jim McGrath.

Den tidligere førstedame vil i stedet fokusere på at få en så behagelig sidste tid som muligt, oplyser talsmanden.

- Det kan ikke komme som nogen overraskelse, at Barbara Bush har været en klippe i sit sygdomsforløb. Hun har ikke bekymret sig om sig selv, men om andre, lyder det fra Jim McGrath.

Barbara Bush, der i øjeblikket befinder sig i sit hjem i Houston, blev gift med George H.W Bush i 1945. De har seks børn sammen og har været gift i længere tid end noget andet præsidentpar i amerikansk historie.

Barbara Bushs søn George W. Bush var præsident i USA fra 2001 til 2009.

Hun er dermed en af kun to førstedamer, der også var mor til en præsident. Den anden var Abigail Adams, der var gift med præsident John Adams og mor til USA's sjette præsident, John Quincy Adams.

Som førstedame var Barbara Bush blandt andet optaget af at styrke læsedygtigheden hos amerikanere.

Hun er også kendt for sit hvide hår og sin store perlekæde.

Perlekæden blev populær i USA, efter at hun bar en til George H.W. Bushs indsættelse i 1989. Senere afslørede Barbara Bush, at hun valgte den opsigtsvækkende perlekæde for at skjule sine rynker på halsen.