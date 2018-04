Lasse Møller reddede et point til GOG, da han scorede til 29-29 mod KIF Kolding København i opgørets døende sekunder. GOG fører fortsat pulje 2 - et point foran BSV. De to klubber mødes på onsdag i Silkeborg.

Håndbold: En udsolgt Su'vi:t Arena i Gudme - 1758 tilskuere - så søndag aften GOG tabe sit første point i slutspillet. Det blev 29-29 hjemme mod lokalrivalerne fra KIF Kolding København - pausestilling 14-14. Og fynboerne har endnu ikke overbevist spillemæssigt i slutspillet. KIF kom amputeret til Gudme. Blandt andre var profilerne Olafur Gustafsson, Nicolas Lundbye Kristiansen og landsholdsfløjen Magnus Landin, der kæmper med skulderproblemer, slet ikke på det jyske holdkort. Stillingen i de to puljer Efter at alle otte hold i slutspillet har spillet to kampe, ser stillingen således ud i de to puljer:Pulje 1:



1. Skjern Håndbold 6 point



2. Aalborg Håndbold 3 point



3. TTH Holstebro 2 point



4. Århus Håndbold 0 point



Pulje 2:



1. GOG 5 point



2. BSV 4 point



3. KIF 1 point



4. Nordsjælland 1 point



De næste kampe i pulje 2:



18. april:



18.30: Nordsjælland-KIF



20.30: BSV-GOG Da de to trænere før opgøret stod over for de godt 600 spisende VIP-gæster, afslørede KIF-chef Lars Frederiksen, at hans hold - akkurat som i nederlaget på fem mål til BSV i første kamp i slutspillet - konsekvent ville spille syv mod seks. Det skete med en tilføjelse, der blev leveret med et skævt smil: - Det betyder jo, at jeg stort set vil have hele mit reducerede holdkort i aktion hele tiden. Og det var jyderne i syv mod seks fra første fløjt. GOG's modsvar var forsvar fem-et, hvor blandt andre Lasse Kronborg, Henrik Jakobsen og Lasse Møller gik højt (og hårdt!) på jydernes spilfordeler og "nøgle", Bo Spellerberg.

Nordmand tilbage på banen

Mens det gule forsvar fungerede rimeligt fra start, havde GOG - som sædvanligt mod KIF, fristes man til at sige - vanskeligt ved selv at score. Og det også fra opgørets start. Efter 15 minutter var stillingen således 6-6, og efter 17 minutter kom GOG bagud for første gang - 7-8. I det 19. minut kastede GOG-træner Nicolej Krickau sin playmaker/back, Gøran Johannessen, på banen. Johannessen havde været uden siden VM i Kroatien i januar med et bone bruise i sin ene fod. Først scorede nordmanden til 9-9 - lidt senere blev han vist ud. Sikke en tilbagevenden til holdet! Med fem minutter tilbage af halvlegen valgte Nicolej Krickau at sende Frank Mikkelsen ind mellem stængerne i stedet for Ole Erevik, men GOG havde øget svært ved at få styr på de KIF'ere, som blev spillet til frie chancer i overtallet. Umiddelbart før pausen sendte Bo Spellerberg gæsterne foran med to mål for første gang på straffekast, men ved pausen var stillingen helt lige - 14-14. Emil Jakobsen havde scoret fem mål - heraf to på straffekast - mens Niclas Kirkeløkke havde nettet fire gange. For mange GOG'ere havde ikke leveret i de første 30 minutter. Heller ikke som målscorere.

10 Bo-mål på 10 straffekast