Manchester City vandt søndag det engelske mesterskab uden at være på banen, da de nærmeste forfølgere fra Manchester United tabte til West Bromwich.

Anfører Vincent Kompany har tre gange tidligere prøvet at vinde mesterskabstitlen med City, og allerede nu kigger belgieren frem mod den næste.

- Det er ikke noget, man kan tage for givet.

- Nu har jeg været heldig at vinde tre titler, men der er også mange, jeg er gået glip af, siger Kompany til Sky Sports.

- I dag er jeg glad. Mine holdkammerater vil nok rulle med øjnene, når de hører mig sige det, men jeg er spændt på at se vores reaktion nu.

- Jeg har aldrig prøvet at genvinde titlen, og jeg ønsker at se, om det her mandskab har det i sig og er i stand til at blive endnu mere succesfuldt, siger anføreren.

Kompany vurderer, at City-manager Josep Guardiolas iver efter hele tiden at forbedre sig er smittet af på truppen. Den spanske succestræner er i gang med sin anden sæson i City.

- Ønsket om aldrig at være tilfreds er kommet ind på holdet.

- Det her er blot en titel, men der venter fortsat et stort arbejde, før vi har indfriet vores fulde potentiale, siger belgieren.

Med fem spillerunder tilbage af Premier League har Manchester City 87 point, mens Manchester United har 71 point på andenpladsen.