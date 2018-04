Tarup/Paarup meldte sig ind i topstriden igen efter en flot kamp i det vestjyske. - TPI var kampen igennem spilstyrende, og kombinationerne flød fint, sagde TPI-sportschef Jesper Rasmussen. Hjemmeholdet var resultatmæssigt med i første halvleg, da hjemmeholdet kort før pausen udlignede efter en omstilling. Kasper Emil Hansen havde bragt TPI foran efter 13 minutter.

Det var et tændt og skarpt TPI-hold, der allerede efter fire minutter i anden halvleg havde afgjort kampen. Afgørende var et mål på straffespark ved Michael Broni og en flot Anders Fønns scoring. To mål mere ved Jonas Plough og Patrick Rasmussen var med til at forbedre målscoren. (KAI)