Parløbet mellem Brøndby og FC Midtjylland i Alka Superligaen fortsætter med at være helt lige.

Det er et faktum, efter at FC Midtjylland søndag vandt med 2-1 på udebane over FC Nordsjælland. Dermed er FCM og Brøndby nu á point med 69 point.

I et underholdende og chancefyldt topopgør var gæsterne skarpest foran mål, og derfor har FCM fortsat maksimumpoint efter tre kampe i mesterskabsspillet.

Gæsterne var hårdt ramt til kampen med tre karantæner i defensiven. Derfor spillede Alexander Munksgaard fra start for første gang i sæsonen, mens finske Markus Halsti var med for første gang i 2018.

Den vikarierende FCM-defensiv stod dog distancen i Farum, hvor spillet bølgede frem og tilbage i indledningen. Begge hold viste gode takter i det offensive spil, men de helt store chancer lod vente på sig.

I det 38. minut blev målkontoen dog åbnet, da gæsterne tog teten efter en god periode.

Jakob Poulsen tog sig af et frispark tæt på FCN-feltet, og den rutinerede midtbanespiller sendte med største selvfølgelighed bolden ind over muren og i nettet til 1-0.

Det var tredje gang i i træk, at Poulsen kom på tavlen i en kamp mod FCN.

Anden halvleg bød på en hektisk start med to hurtige scoringer. Først udbyggede Bozhidar Kraev gæsternes føring, da den bulgarske angriber scorede sit første Superliga-mål for FCM et minut inde i anden halvleg.

Glæden var dog kortvarig for gæsterne, da Victor Nelsson reducerede fire minutter senere. FCN-stopperen headede med hjælp fra Markus Halsti et hjørnespark i nettet og bragte spændingen tilbage i opgøret.

Værterne jagtede udligningen, men den mission blev besværliggjort, da selv samme Nelsson modtog sit andet gule kort og blev udvist efter 67 minutter.

Der blev ikke scoret yderligere, og FCM vandt derfor med 2-1. Dermed fik midtjyderne den perfekte optakt inden en direkte guldduel i midtugen, hvor Brøndby kommer på besøg i Herning.