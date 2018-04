På egen is vandt Aalborg Pirates 3-0 over Herning Blue Fox. Dermed fører nordjyderne finaleserien med 2-0.

Aalborg Pirates kan så småt begynde at skimte klubbens første danske ishockeymesterskab i 37 år.

Søndag bragte nordjyderne sig foran med 2-0 i finaleserien mod Herning Blue Fox, da Aalborg vandt 3-0. Holdet er nu blot to sejre fra at sikre sig guldet for første gang siden 1981.

Julian Jakobsen sendte efter godt fire minutter de nordjyske værter i front med 1-0, da Aalborg udnyttede et powerplay.

Især hjemmeholdets Jeppe Korsgaard fik med sine skarpe træk lavet en del uro foran Herning-målet, og gæsterne var heldige med, at første periode ikke endte med flere Aalborg-scoringer.

Midtvejs i anden periode måtte Herning dog igen kapitulere over for de velspillende værter.

Herning-forsvaret blev splittet fra hinanden, og en helt fri Peter Quenneville kunne til sidst tæt foran mål blæse pucken forbi gæsternes keeper Simon Nielsen til 2-0.

Mikkel Højbjerg øgede til 3-0 i slutningen af anden periode efter en solotur fra midten af banen. Højbjerg styrede direkte mod mål, og lagde pucken over i højre side med en stærk finte, før han sendte den i nettet.

I tredje periode fik Aalborg-holdet lukket ned for Herning og kørte stille og roligt sejren hjem.

De to mandskaber står over for hinanden igen tirsdag aften i Herning og fredag i Aalborg. Finaleserien spilles bedst af syv kampe.