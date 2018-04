- Der var nerver på, men det handlede om at slå til bolden. Gentofte var til at spille med, hvis vi bare fik sendt nogle gode server af sted, sagde Jacob Stein Brinck efter kampen.

Volleyball: Middelfart har taget et stort skridt mod et sensationelt dansk mesterskab i volleyball.

Spillerne væltede ud mod tilskuerpladserne og omfavnede flere af de de halvt hundrede Middelfart-støtter, der havde taget turen tværs over Danmarks to største øer for at bakke deres undertippede helte op med taktfaste klapsalver og trommer.

Middelfart kan nu sikre sig guldet hjemme i Lillebæltshallen på onsdag klokken 19.00 i en kamp, hvor hallen på Færøvej må blive fyldt. For en uge siden vandt Middelfart 3-2 hjemme i den første finale.

- Det er en drøm, at vi kan vinde guldet på hjemmebane. Jeg kan næsten ikke vente, til det bliver onsdag, men nu får jeg nogle dage i skolen, inden vi skal spille igen, sagde Jacob Stein Brinck, der går i 3.g. på Middelfart Gymnasium.

Han er ikke bange for, at hypen om Middelfarts volleyballhold vil give et tyngende forventningspres.

- Vi skal bruge den glæde, tilskuerne kommer med, til noget positivt, som vi også gjorde i den første kamp og igen i dag, sagde Jacob Stein Brinck.

Opbakningen fra de medrejsende fans var af stor betydning.

- Vi kunne mærke det, og det var måske det, der manglede i torsdags, sagde Jacob Stein Brinck.

Middelfart rejste sig efter torsdagens afklapsning i Kildeskovshallen, hvor Gentofte vandt 3-0. Blot tre døgn senere i samme hal var det et forvandlet Middelfart-hold, der bød Gentofte op til en ligeværdig dans i den tredje DM-finale.