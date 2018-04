3

Kritikken kulminerede i et forsøg på at skabe flertal for et mistillidsvotum til formanden, men forsøget løb ud i sandet. Et frø var imidlertid sået og flere bestyrelsesmedlemmer begyndte at så tvivl om koncernens kurs og retning. I 2016 mundede det ud i et krav om at få en uvildig analyse af de kommercielle satsninger på brændselsceller, telemedicin og elektriske transportere. Et stort sponsorat til Royal Arena vakte også bestyrelsens kritik.