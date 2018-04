FC København tabte søndag derbyet hos rivalerne Brøndby med 1-2 trods en 1-0-føring.

FCK havde sågar et straffespark midtvejs gennem anden halvleg ved stillingen 1-0, men kantspilleren Robert Skov sendte sit forsøg på underkanten af overliggeren.

- Det er nemt at være bagklog og sige, at jeg skulle have sparket i den anden side. Men det gjorde jeg ikke.

- Det var utroligt frustrerende og træls, at den ikke gik ind, siger en slukøret Skov og fortsætter:

- Det er verdens værste følelse at brænde sådan et straffespark og dermed skuffe mine holdkammerater, klubben og fansene.

- Men det handler om at holde hovedet højt og arbejde hårdt videre, og så er jeg sikker på, at jeg nok skal komme igen.

Viktor Fischer fremtvang straffesparket med et godt træk uden om Brøndby-keeper Frederik Rønnow og skulle egentligt selv have sparket.

- Jeg havde ondt i foden og vurderede, at det var bedst, at en anden spiller sparkede i stedet for, at jeg humpede til bolden og så, hvad jeg eventuelt kunne gøre.

- Robert er en ung, stærk spiller, og jeg har stor respekt for, at han tog fat i bolden og forsøgte sig.

- Det er overligger-ud for ham for tiden, men jeg er sikker på, at han kommer igen, siger Fischer om Skov, der ramte overliggeren på et frispark mod FC Midtjylland for nylig.

- Han skal bare op med hovedet igen. Han er kun 21 år, og han viste nosser ved at tage fat i bolden. Det er ærgerligt, at han ikke scorede, men det kommer han til i fremtiden, siger Fischer.

FCK tabte for en uge siden 2-3 til FC Midtjylland efter at have ført 2-0, og de smidte føringer er ikke tilfældige, mener manager Ståle Solbakken.

- Vi mangler den sidste winning edge. Det har alle mine tidligere hold i FCK haft, så vi kan ikke påstå, at det er tilfældigt.

- Det er vanskeligt at forklare præcist, men de sidste procenter i flere dele af vores spil mangler, siger Solbakken.