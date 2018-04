Et sent frisparksmål af Brøndbys Hany Mukhtar sikrede Brøndby den fjerde sejr over FCK i denne sæson.

Brøndby har kurs mod det danske mesterskab.

Med et sent mål af talismanen Hany Mukhtar vandt Brøndby søndag eftermiddag hjemme 2-1 over FC København i Alka Superligaen i et underholdende og velspillet derby.

Dermed har Brøndby for fjerde gang ud af fire mulige vundet over FCK i denne sæson.

Resultatet betyder, at Brøndby bringer sig alene på førstepladsen i Alka Superligaen. Afstanden ned til FC Midtjylland er på tre point - FCM har dog en kamp i hånden.

FCK's bronzechancer led et gevaldigt knæk, og holdet har stadig seks point op til FC Nordsjælland på tredjepladsen, inden Farum-klubben tager imod FC Midtjylland søndag aften.

Brøndby startede kampen bedst, og hjemmeholdet var centimeter fra at bringe sig foran efter 14 minutter, men Kamil Wilczeks flade afslutning blev reddet på stregen af Michael Lüftner i FCK-defensiven.

Stik mod spil og chancer bragte FCK sig foran efter 21 minutter.

Rasmus Falk dansede sig vej ned mod baglinjen, og hans flade indlæg susede gennem venner og fjender, indtil FCK-backen Peter Ankersen umarkeret skød sit første sæsonmål ind bag Frederik Rønnow i Brøndby-målet.

Målet gav udeholdet selvtillid, og FCK fik lettere ved at spille sig forbi Brøndbys aggressive presspil.

Efter 34 minutter kom FCK-topscoren Pieros Sotiriou højest til Peter Ankersens svævende indlæg, men Sotirious hovedstød ramte overliggeren.

Anden halvleg fortsatte, hvor første halvleg slap.

Efter 54 minutter var Brøndby-angriberen Kamil Wilczek tæt på at score et af karrierens flotteste mål, da han akrobatisk forsøgte sig med et saksespark fra straffesparkspletten. Stephan Andersen i FCK-målet reddede dog flot.

FCK fik endnu en stor mulighed for at fordoble sin føring efter 65 minutter, da Frederik Rønnow begik straffespark mod FCK's Viktor Fischer.

Unge Robert Skov kunne dog ikke holde nerverne i ro, og hans kraftfulde straffespark ramte overliggeren og hoppede ud af spil.

Kamil Wilczek var hjemmeholdets største trussel, og polakken var også manden, der stod for udligningen, da han udlignede til 1-1 med et kvarter igen.

Med et minut tilbage af den ordinære spilletid viste Brøndbys Hany Mukhtar, at han har et af de bedste spark i Superligaen, da han krøllede et frispark i mål uden chance for Stephan Andersen til søndagens største jubelbrøl.