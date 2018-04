FODBOLD: Casper Nielsen har ikke lang tid til at blive klar til endnu en kamp mod Randers på onsdag på udebane, men han vil prøve.

- Jeg prøvede at gemme skaden lidt, men min læg blev ved med at krampe op, så jeg ikke kunne sprinte igennem efter et slag på den, sagde midtbane-fighteren, der fungerer fint sammen med Jeppe Tverskov.

- Vi har mange opgaver, men vi prøver at fordele tingene mellem hinanden. Det har givet mig meget plads den anden vej, at Jeppe lægger sig lidt mere tilbage, så jeg kan bruge energien også fremad. Jeppe Tverskov er god i luften og så kan jeg tage duellerne på jorden.

- Stor cadeau til drengene og vi spiller stadig for at vinde kampene, for det er det vi arbejder for og ser frem til i løbet af ugen. Ingen kan sætte spørgsmålstegn ved det. Det er underholdende, når vi som i dag jagter målene, sagde Casper Nielsen, der fremtvang et straffespark kort før pausen.

- Jeg ser ud af øjekrogen, at Kevin Conboy kommer og hiver lige et ekstra skridt mere frem, så hvis han fortsætter, så pløjer han mig ned. Det gjorde han så, og der var der ingen protester over kendelsen, mente Casper Nielsen.

Længere henne i presserummet havde Kevin Conboy allerede erkendt, at der var straffespark.