Knap 20 veganere mødte op til Økodagen på Verningelund for at protestere imod økologisk landbrug. Lidelse er prisen, for det mælk, vi drikker, lød budskabet. Men gårdejer Arne Jørgensen mener ikke, veganerne har deres fakta på plads.

Verninge: Det første Go Vegan-demonstranterne mødte, da de dukkede op ude foran det økologiske landbrug Verningelund søndag, var en civilbetjent. Betjenten ville vide, om det var demonstranterne, der havde overhældt gårdens varetegn, den farverige Verningelund-ko, med maling i løbet af natten. Det afviste flokken, der også fortæller til avisen, at det er en fredelig demonstration. - Det er ren kærlighed, det vi gør. Vi kommer for at vise bagsiden af det glansbillede det økologiske landbrug prøver at skabe. Vi viser, at lidelse er prisen for det mælk og kød, vi drikker og spiser, siger dyrerettighedsaktivist Niels Christian Due Johansen, der leder protesten. Aktivisterne står udenfor indgangen til Økodagen på Verningelund med skilte, hvor der blandt andet står "Mælken er inficeret af lidelse" og "hvor er min mor". De uddeler sandwiches og brød med smør, som ikke indeholder animalske produkter. Når folk stopper op, fortæller de dem om deres budskab. - Bagsiden er, at køerne står i små rum og har lænker på, og at kalven bliver fjernet fra sin mor indenfor et døgn til stor sorg for moderen. De kalve, som man ikke kan tjene penge på, bliver aflivet, siger Niels Christian Due Johansen.

Falske fakta

Værtsparret Hanne og Arne Jørgensen har ikke forsøgt at stoppe demonstranterne, men de undrer sig over nogle af de ting, de siger. - Ikke engang i det konventionelle landbrug bruges lænker. Der er en lov i Danmark, som siger, at dyr skal gå løse. Jeg ved ikke, hvor de har det fra. Mange af de billeder, der er på deres bannere og skilte er heller ikke fra Danmark, siger han. Verningelund er også naturmælksproducent og har derfor skrevet under på ikke at aflive tyrekalve. - Vi skyder ikke nogle kalve. Kun hvis der er noget galt med dem, og de lider, bliver de aflivet. Vi har også Dyrenes Beskyttelses mærkat på vores mælk, siger Arne Jørgensen.

Vil gerne give rundvisning