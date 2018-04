Kerteminde Kommune gav tilladelse til at rive et bevaringsværdigt hus ned uden at spørge hverken naboer eller lokalhistorisk forening.

Munkebo: Det gik lidt for stærkt, da Kerteminde Kommune i efteråret gav Energi Fyn tilladelse til at rive det bevaringsværdige tolderhus Boel Bro nummer 11 ned. Huset er nemlig bygget sammen med nabohuset nummer ni, og kommunen glemte at spørge naboerne om, hvad de synes om en nedrivning.

- Kerteminde Kommune har på den baggrund genvurderet sagen om nedrivningstilladelse og agter således, efter aftale med ansøger, at tilbagekalde nedrivningstilladelsen. Tilbagekaldelsen sker med henblik på at foretage en partshøring af Boels Bro 9 og efterfølgende fornyet behandling om nedrivningstilladelse, skriver Kerteminde Kommune i et svar til Statsforvaltningen om sagen.

Naboerne var ikke de eneste, der ikke blev spurgt, da nedrivningstilladelsen blev givet. Lokalhistorisk Forening i Munkebo og Dræby, der har udpeget huset som bevaringsværdigt, fik heller ikke lov til at blive hørt. Foreningen kalder det i et brev til Kerteminde Kommune for "bedrøveligt," at foreningen ikke blev hørt, men måtte høre om sagen "ad omveje."

- Det ville være ønskeligt, om den omsorg der i selve Kerteminde By udvises overfor bevaringsværdige bygninger og miljøer, kunne udstrækkes også til oplandsområderne. Her kan man åbenbart i højere grad skalte og valte med kulturarven, skriver Morten Eriksen, der er formand for lokalhistorisk forening.

Formanden påpeger, at det netop var Kerteminde Kommune, der bad kommunens lokalarkiver om at udarbejde en liste over bevaringsværdige bygninger i deres lokalområde

- Men i praksis er de så nok ikke det papir værd, de er skrevet på, når man end ikke ulejliger sig med at orientere lokalsamfundene om så drastisk ændring, som en nedrivningstilladelse er, skriver Morten Eriksen, der fortæller, at huset er et af et af de ældste huse i Munkebo bortset fra kirken.