Den italienske filmskaber og Cannes Festival-vinder Vittorio Taviani er død. Han blev 88 år.

Det rapporterer medier på baggrund af oplysninger fra Tavianis familie.

Taviani og hans bror Paolo skabte en af filmhistoriens bedste instruktørduoer.

De to brødre lavede politisk engagerende film sammen i over et halvt århundrede.

En af deres bedst kendte film var "Min fader, min herre", der vandt Guldpalmen ved Cannes filmfestivalen i 1977. Filmens originale titel var "Padre, Padrone".

Taviani blev født i San Miniato i Toscana 20. september 1929. Han døde i Rom efter længere tids sygdom.

Søndag kommenterer Italiens kulturminister, Dario Franceschini, tabet af instruktøren.

- Det er en sørgelig dag for kulturen, vi har mistet en af vores største filmmestre, siger ministeren.

Filmbrødrene fortsatte med at lave film helt op i 00'erne.

I 2012 lavede de den anmelderroste "Cæsar må dø", der vandt en Guldbjørn for bedste film ved Berlins Internationale Film Festival.

De to brødres far var en antifascistisk advokat, der tidligt gav sønnerne interesse for sociale emner. Emner som de har oversat til filmlærredet.

I deres arbejde er de kendt for et miks af historie, psykologiske analyser og lyrik.

- Filmen er mit liv, for uden den ville jeg kun være et spøgelse, og de relationer, jeg har til andre, ville opløses i disen, skal Taviani have sagt.