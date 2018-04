FODBOLD: OB er kvalificeret til playoff-kampene om at nå syvendepladsen og Jeppe Tverskov ser AGF som den værste konkurrent til at skulle gå hele vejen og spille om en Europa-plads.

- Århusianerne har været gode. De har haft den kompakthed, som vi spejder lidt efter. De har så ikke scoret som meget som os. Hvis det går AGF godt, så skriver medierne meget om dem, og så læser vi ekstra om deres bedrifter. Men det ser ud til, at David Nielsen har givet noget til deres to kæder, siger Jeppe Tverskov, da han bliver bedt om at udpege den største trussel til at skulle erobre den plads, der giver lov til at spille en kamp på udebane mod FC Nordsjælland eller FC København om den sidste Uefa-cup-plads.

-Men vi frygter ikke nogen. Vi kan besejre alle hold og der er sket lidt, siden vi tabte til dem i Odense. Det er vigtigt at vinde kampe nu og have selvtillid med ind til de afgørende kampe om Europa. Vi får en god følelse ved at vinde i dag og får mod på at vende med bolden og finde mange flere huller, end når man er presset. Jeg har prøvet at spille europæisk med Randers og flere af holdkammeraterne taler ikke om andet fra deres tid i AaB, siger Tverskov, der om samarbejdet centralt på banen med Casper Nielsen sagde:

- Casper har nemmere ved at komme rundt end mig, der er lidt tungere. Så kan jeg ligge og spille bolden fra side til side, men det er ingen garanti for, at jeg spiller næste gang. Jens Jakob Thomasen er jo tilbage, men jeg håber da, at Kent Nielsen har med i overvejelser at bruge mig i næste kamp på midtbanen igen, tilføjede Jeppe Tverskov.